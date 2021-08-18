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"Чисто юридически гражданская война" – глава Николаевской ОГА о войне на Донбассе: видео

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2021, 23:49
Виталий Ким (скриншот с видео)

Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким назвал российскую агрессию на Донбассе "чисто юридически гражданской войной". Об этом он сказал в комментарии местному изданию Шиповник.

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Журналистка попросила Кима прокомментировать его слова семилетней давности. Тогда он написал в Facebook, что на Донбассе "украинцы убивают украинцев".

"Чисто юридически это война гражданская... Де-юре это гражданская, де-факто это российская агрессия. То есть они ими руководят. Нашими гражданами, которых мы ждем обратно, когда это все закончится, когда власть в России сменится. И тогда наши граждане к нам вернутся", – сказал Ким.

Президент Владимир Зеленский назначил Кима главой Николаевской областной государственной администрации 25 ноября 2020 года. 

Вадим Ребрина
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Донбасс николаевская ога виталий ким
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