Зеленский назначил главой Николаевской ОГА Виталия Кима

Президент Владимир Зеленский назначил главой Николаевской областной государственной администрации Виталия Кима. О подписании соответствующего указа сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Зеленский встретился с Кимом, вручил ему служебное удостоверение и пожелал вдохновения на должности главы Николаевской ОГА.

Справка Офиса президента. Виталий Ким родился в 1981 году в Николаеве. Окончил Украинский государственный морской технический университет имени адмирала Макарова, специалист по экономике. Много лет работал в бизнесе. Возглавлял ряд частных предприятий.

Также известно, что Ким был кандидатом в депутаты Николаевского горсовета от партии Слуга народа на местных выборах 2020 г.

По данным николаевского издания nikvesti, Ким является учредителем группы девелоперских компаний по строительству жилья.

11 ноября правительство согласовало освобождение Александра Стадника с должности главы Николаевской ОГА (по соглашению сторон).

Вадим Ребрина

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