Чийгоз объяснил, на что может повлиять изоляция Путина

Ахтем Чийгоз (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Изоляция российского президента со стороны мировых лидеров в 2017 году заставила Владимира Путина пойти на уступки и освободить политических заключенных, это может сработать и ныне, если не будет ослабления его изоляции. Об этом после дискуссии, посвященной пятой годовщине оккупации Крыма заявил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, сообщает Укринформ.

"Если вспомнить 2017 год – мое освобождение, то в то время Путин был нерукопожатен. Его изолированность ведущими главами держав не оставляла ему шанса и он вынужден был согласиться на требования президента Турции Реджепа Эрдогана, а ведь это требование исходило от президента Порошенко, исходило от Украины", - сказал Чийгоз.

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По его словам, ныне со стороны Украины идут те же требования, но российский президент не настолько изолирован.

Чийгоз считает, что именно отсутствие ослабления изоляции Путина на мировой арене может снова способствовать освобождению пленников Кремля.

"31 марта мы, как народ Украины, как государство, должны дать ответ на этот вызов. Не можем, не имеем права не только сделать ни шагу назад, даже остановки в своей успешности. Заставим Путина вернуть наших ребят", - сказал Чийгоз.

Он отметил, что сейчас временно оккупированный Крым стал "островом страха", где продолжаются репрессии, нарушение прав человека, куда специально переселяют население из других регионов России, создают условия для выселения коренных народов, притеснения их прав и свобод, превращают полуостров на военную базу.

17 апреля 2018 года Чийгоз заявил, что, несмотря на безосновательные заверения российской пропаганды, крымские татары не принимали участия в голосованиях на так называемых "выборах" президента России на полуострове.