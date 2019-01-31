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31.01.2019, 21:16

Член набсовета об увольнении Аласании: Это захват Рима варварами

Член набсовета об увольнении Аласании: Это захват Рима варварами - Фото
Зураб Аласания (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Евгений Глибовицкий назвал происходящее вокруг НТКУ "пожарищем очень важной для общества реформы"

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Член наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Евгений Глибовицкий назвал расторжение контракта с главой правления Зурабом Аласанией "захватом Рима варварами". Об этом он написал в своем Facebook.

"Мне то, что произошло сегодня с Общественным, напоминает захвата Рима варварами. Когда-нибудь еще будут и большие открытия, и ренессанс, и даже ЕС. А пока есть пожарище очень важной для общества реформы, будущее которой под большим вопросом", - написал Глибовицкий.

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Сегодня наблюдательный совет Общественного вещателя (НСТУ) досрочно расторг контракт с председателем правления Зурабом Аласанией. При этом набсовет решил хранить молчание о причинах такого решения до публикации официального протокола.

Там решили, что исполнять обязанности главы правления Общественного будет ответственный за деятельность по оптимизации центральной и региональной структуры Николай Чернотицкий.

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Теги: сми, зураб аласания, реформа, Общественное, нтку
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