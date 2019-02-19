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19.02.2019, 19:15

ЧП в США: Трамп ответил на иск 16 штатов

ЧП в США: Трамп ответил на иск 16 штатов - Фото
Дональд Трамп (фото - EPA) Фото: EPA

"Как я и предполагал", - написал американский президент

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Президент США Дональд Трамп поставил под сомнение справедливость судебного иска целого ряда штатов против него, поданного в окружной суд в штате Калифорния. Об этом он написал в своем Twitter.

 
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"Как я предполагал, 16 штатов во главе с демократами, выступающими за открытые границы, и радикальными левыми подали иск, конечно, в 9-й округ Калифорнии - штат, который потратил миллиарды долларов на проект скоростного поезда, что вышел из-под контроля и нет надежды на его завершение", - написал он.

Трамп подразумевал проект скоростного поезда в Калифорнии, финансирование которого недавно увеличилась с $33 млрд до $ 77 млрд из-за судебных исков, бюрократии, геологических препятствий и инженерных проблем.

Как сообщалось ранее сегодня, коалиция из 16 штатов подала иск против администрации Трампа в связи с его решением объявить режим чрезвычайной ситуации из-за неурегулированного спора с Конгрессом о финансировании строительства стены на границе с Мексикой. 

Читайте также: ЧП в США. Что это значит и зачем это Трампу

 

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Теги: США, дональд трамп, иск, калифорния, чп, 16 штатов
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