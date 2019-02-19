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19.02.2019, 11:30

Коалиция из 16 штатов подала на Трампа в суд: назвали причину

Коалиция из 16 штатов подала на Трампа в суд: назвали причину - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Иск подан в Федеральный окружной суд Северного округа Калифорнии

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Коалиция из 16 штатов США в понедельник, 18 февраля, подала иск против администрации президента Дональда Трампа в связи с его решением объявить режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за неурегулированного спора с Конгрессом о финансировании строительства стены на границе с Мексикой. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"В день президентов (государственный праздник, отмечаемый в США ежегодно в каждый третий понедельник февраля, - ред.) мы привлекаем к суду президента Трампа, чтобы остановить его злоупотребление властью", - цитирует генерального прокурора Калифорнии Ксавье Бесерра издание The Los Angeles Times.

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Иск был подан в Федеральный окружной суд Северного округа Калифорнии.

15 февраля 2019 года Трамп объявил в стране режим чрезвычайного положения.

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Теги: суд, дональд трамп, коалиция, режим чс
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