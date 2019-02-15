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15.02.2019, 18:00

Трамп ввел в США режим чрезвычайного положения

Трамп ввел в США режим чрезвычайного положения - Фото
Дональд Трамп (фото - EPA)

Президент США объявил режим чрезвычайного положения

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Президент США Дональд Трамп объявил в стране режим чрезвычайного положения. Об этом сообщает Business Insider.

Ранее лидер большинства в Сенате США Митч Макконнелл говорил, что президент может пойти на это для обеспечения финансирования стены на границе с Мексикой.

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"Я подпишу (указ о введении - ред.) чрезвычайного положения. Его уже подписывали много раз до меня", - сказал Трамп, выступая в Розовом саду Белого дома.

Кроме $1,4 млрд, которые одобрил Конгресс на строительство стены, Белый дом получит средства от Министерства обороны и Министерства финансов. Общая сумма составит около $8 млрд.

12 февраля представители Демократической и Республиканской партий в Конгрессе США достигли договоренности о безопасности на границе с Мексикой и финансировании строительства стены - нового шатдауна не будет.

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Теги: чрезвычайное положение, шатдаун, дональд трамп, стена
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