В Конгрессе США договорились: нового шатдауна не будет

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Представители Демократической и Республиканской партий в Конгрессе США достигли договоренности о безопасности на границе с Мексикой и финансировании строительства стены. Об этом сообщает CNN.

Сказано, что конгрессмены пришли к соглашению, которое позволит избежать очередного прекращения работы правительства (шатдауна) в конце этой недели.

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Как сказал сенатор-республиканец от штата Алабама Ричард Шелби, стороны достигли "принципиальной договоренности", однако деталей не раскрыл.

8 января Трамп впервые за два года своего президентства выступил с телеобращением к нации из Овального кабинета, вновь призвав возвести заграждения на южной границе и дать на это финансирование, из-за чего и произошел шатдаун. Четверть федеральных учреждений США не работали с 22 декабря. 29 января Трамп подписал постановление о прекращении шатдауна.

28 января 2019 года Трамп сказал, что не исключает очередной волны шатдауна - если Конгресс не выделит необходимых средств на возведение стены на границе с Мексикой.

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