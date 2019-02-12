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12.02.2019, 06:34

В Конгрессе США договорились: нового шатдауна не будет

В Конгрессе США договорились: нового шатдауна не будет - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Детали договоренности между республиканцами и демократами не разглашаются

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Представители Демократической и Республиканской партий в Конгрессе США достигли договоренности о безопасности на границе с Мексикой и финансировании строительства стены. Об этом сообщает CNN.

Сказано, что конгрессмены пришли к соглашению, которое позволит избежать очередного прекращения работы правительства (шатдауна) в конце этой недели. 

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Как сказал сенатор-республиканец от штата Алабама Ричард Шелби, стороны достигли "принципиальной договоренности", однако деталей не раскрыл.

8 января Трамп впервые за два года своего президентства выступил с телеобращением к нации из Овального кабинета, вновь призвав возвести заграждения на южной границе и дать на это финансирование, из-за чего и произошел шатдаун. Четверть федеральных учреждений США не работали с 22 декабря. 29 января Трамп подписал постановление о прекращении шатдауна.

28 января 2019 года Трамп сказал, что не исключает очередной волны шатдауна - если Конгресс не выделит необходимых средств на возведение стены на границе с Мексикой.

Читайте также: Шатдаун в США уже обошелся в половину стоимости стены

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Теги: шатдаун, США, Мексика, конгресс, стена, бюджет
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