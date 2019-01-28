Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
28.01.2019, 07:50

Трамп не исключил возможность нового шатдауна

Трамп не исключил возможность нового шатдауна - Фото
Дональд Трамп (фото - EPA)

Вероятность того, что Конгресс сможет предложить приемлемую сделку по бюджету, составляет 50%, сказал президент США

Реклама
Реклама

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не исключает очередной волны шатдауна - если Конгресс не выделит необходимых средств на возведение стены на границе с Мексикой.Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По словам Трампа, вероятность того, что Конгресс сможет предложить приемлемую сделку, - 50 на 50.

Реклама

26 января Палата представителей Конгресса США после Сената поддержала окончание шатдауна. Трамп подписал соответствующий законопроект.

Накануне президент США сообщил о достижении сделки с законодателями, в результате которой работа правительства будет возобновлена на три недели - до 15 февраля.

Трамп также сообщил о создании комиссии, в которую войдут представители республиканцев и демократов. Они займутся выработкой решения об охране границы США с Мексикой.

8 января Трамп выступил с телеобращением к нации из Овального кабинета, вновь призвав возвести заграждения на южной границе и дать на это финансирование, из-за чего и произошел шатдаун. Четверть федеральных учреждений США не работают с 22 декабря.

Отправить:
Распечатать:
Теги: шатдаун, дональд трамп, госбюджет
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 