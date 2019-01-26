Трамп подписал законопроект об окончании шатдауна

Дональд Трамп (фото - EPA)

Палата представителей Конгресса США после Сената поддержала окончание шатдауна. Президент США Дональд Трамп подписал соответствующий законопроект, сообщает Reuters.

Единогласно решено принять временный бюджет.

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Напомним, до этого Сенат не поддержал предложение Трампа по преодолению бюджетного кризиса.

Вчера президент США сообщил о достижении сделки с законодателями, в результате которой работа правительства Соединенных Штатов будет возобновлена на три недели - до 15 февраля.

Трамп также сообщил о создании комиссии, в которую войдут представители республиканцев и демократов. Они займутся выработкой решения об охране границы США с Мексикой.

8 января Трамп выступил с телеобращением к нации из Овального кабинета, вновь призвав возвести заграждения на южной границе и дать на это финансирование, из-за чего и произошел шатдаун. Четверть федеральных учреждений США не работают с 22 декабря.