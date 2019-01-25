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25.01.2019, 21:46

Трамп объявил о временном прекращении шатдауна

Трамп объявил о временном прекращении шатдауна - Фото
Дональд Трамп (фото - EPA)

Работу федерального правительства США профинансируют до 15 февраля

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Президент США Дональд Трамп сообщил о достижении сделки с законодателями, в результате которой работа правительства Соединенных Штатов будет возобновлена на три недели - до 15 февраля. Глава государства рассказал об этом журналистам, выступая в Розовом саду Белого дома, передает Голос Америки.

"Я очень горжусь сегодняшней возможностью объявить, что мы достигли соглашения об окончании шатдауна и открытии федерального правительства", - заявил президент США.

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Трамп также сообщил о создании комиссии, в которую войдут представители республиканцев и демократов. Они займутся выработкой решения об охране границы США с Мексикой.

24 января сообщалось, что шатдаун влияет на работу отдела по борьбе с киберпреступностью, авиадиспетчеров и сотрудников аэропортов. В некоторых аэропортах США закрыты пропускные пункты, а их сотрудники работают бесплатно.

8 января Трамп выступил с телеобращением к нации из Овального кабинета, вновь призвав возвести заграждения на южной границе и дать на это финансирование, из-за чего и произошел шатдаун. Четверть федеральных учреждений США не работают с 22 декабря.

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Теги: дональд трамп, шатдаун
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