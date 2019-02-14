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14.02.2019, 23:09

Трамп объявит чрезвычайное положение в США - сенатор

Трамп объявит чрезвычайное положение в США - сенатор - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Одновременно, по словам сенатора, Трамп подпишет компромиссное соглашение с демократами

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Президент США Дональд Трамп планирует подписать указ об объявлении чрезвычайного положения в стране для обеспечения финансирования стены на границе с Мексикой. Такое заявление сделал лидер большинства в Сенате США Митч Макконнелл, передает CNN.

По словам сенатора, Трамп также подпишет компромиссное соглашение с демократами. Речь идет о соглашении, которой достигли республиканцы и демократы в Сенате 12 февраля.

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«Он сказал, что готов подписать соглашение... Одновременно с этим он объявит чрезвычайное положение", - сказал Макконнелл.

Сенатор подчеркнул, что пообещал Трампу поддержать введение режима ЧП.

В Белом доме подтвердили намерение Трампа подписать указ о чрезвычайном положении.

12 февраля представители Демократической и Республиканской партий в Конгрессе США достигли договоренности о безопасности на границе с Мексикой и финансировании строительства стены - нового шатдауна не будет.

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Теги: чрезвычайное положение, шатдаун, дональд трамп, стена
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