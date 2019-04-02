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02.04.2019, 10:15

Что побудило ехать в Украину убивать: признание оккупанта из РФ

Что побудило ехать в Украину убивать: признание оккупанта из РФ - Фото
Алексей Седиков (скриншот из видеозаписи)

Захваченный в плен в Донбассе и осужденный на 11 тюрьмы российский военный Алексей Седиков дал интервью российскому изданию Новая газета

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Переломным моментом, когда было принято решение ехать воевать в Донбасс, по словам осужденного военного РФ Алексея Седикова, стала пропагандистская подача информации о событиях в Украине российскими телеканалами. Об этом он рассказал российской Новой газете.

"У меня на кухне стоял маленький телевизор, и всегда была включена Россия 24. И потом я начал в это все больше и больше погружаться", - сказал террорист.

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Как он попал в Донбасс, осужденный в Украине оккупант рассказывать отказывается: "Я вот не могу сейчас вам сказать о тех вещах, о которых вы спрашиваете".

"В Чечню государство посылало всех подряд, а здесь все по-другому. Я лично свое согласие сам дал, как в командировку, понимаете? Своему руководству. Я старший лейтенант (запаса), работал в военизированном подразделении, занимался безопасностью высокопоставленных чинов. Взял командировочный лист, паспорт, поскольку я покидал место дислокации, и поехал. Через Ростов. Через какой-то там курган (Матвеев Курган, - ред.), перед тем как пересекать границу. Украинских пограничников там уже не было" - пояснил пленный.

По его словам, он "идейный".

"Мне несколько раз предлагали поехать в Сирию. Я отказывался категорически, потому что не считаю, что наши ребята должны там быть и гибнуть за интересы олигархов", - повторил он один из штампов пропаганды Кремля о том, что в Донбассе "война за интересы олигархов".

По его словам, "если люди с Донбасса больше не хотели жить в этой стране и захотели отделиться", это якобы не дает право Украине защищать с оружием свои территории.

Седиков попал в плен 11 июля 2016 года у поселка Троицкое в Донецкой области, когда пытался вместе с другими боевиками в составе ДРГ проникнуть в тыл войск ВСУ. При отступлении террористы бросили своих раненых, в том числе "командира роты" Седикова.

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Теги: агрессия России, война в донбассе, боевик, пленный, Алексей Седиков
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