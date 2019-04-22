Что вы ждете от Владимира Зеленского: голосуйте на LIGA.net

Владимир Зеленский победитель президентских выборов 2019. Но он остается загадкой для многих избирателей - особенно для тех, кто голосовал не за него, а против Петра Порошенко. LIGA.net спрашивает: а что лично вы ждете от Зеленского - станет ли в Украине хуже или лучше? ОПРОС - В КОНЦЕ ТЕКСТА, ДОЖДИТЕСЬ ЗАГРУЗКИ СТРАНИЦЫ
Социологи считают, что у Зеленского есть не больше года, чтобы продемонстрировать результат. Иначе зашкаливающая поддержка украинского общества может резко смениться разочарованием. Вот пару колонок, чтобы подумать над правильным ответом на наш вопрос:
- "Трудно быть Зеленским".
- "Единственный шанс Зеленского".
- "Три совета Владимиру Зеленскому".
- "Выборы состоялись. Что дальше?".
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