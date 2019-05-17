Что Зеленский должен сделать с Верховной Радой? Опрос LIGA.net

Андрей Парубий, Владимир Зеленский, Максим Бурбак (коллаж LIGA.net)

Фракция Народный фронт сегодня официально вышла из коалиции в Верховной Раде. В кулуарах парламента говорят, что это сделано специально: пока формируется новая коалиция, избранный президентом Владимир Зеленский не сможет распустить Раду. А через 30 дней будет уже поздно. Сторонники досрочных выборов в парламент протестуют: способ всегда можно найти, было бы желание. ОПРОС В КОНЦЕ НОВОСТИ, ДОЖДИТЕСЬ ЗАГРУЗКИ СТРАНИЦЫ

Читайте также: В Раде придумали, как избежать досрочных выборов. Разбор LIGA.net

Реклама

Пока политики спорят, редакция LIGA.net решила спросить у вас: как вы думаете, что Зеленский должен сделать с Верховной Радой?