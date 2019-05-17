Коалиции больше нет. Зеленский не сможет распустить Раду

Верховная Рада (фото — Евгений Пилипенко / LIGA.net)

Сегодня, 17 мая, председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил о решении парламентской фракции Народный фронт выйти из коалиции и, соответственно, о прекращении существования коалиции. Об этом спикер сообщил на пленарном заседании, передает LIGA.net.

"Сообщаю, что сегодня коалиция депутатских фракций Европейская Украина в Верховной Раде VIII созыва прекратила свою деятельность", - объявил Парубий.

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Лидер фракции НФ Максим Бурбак заявил с трибуны, что сформированная в 2014 году коалиция "выполнила свои задания".

"Мы заявляем <...> об инициативе формирования новой коалиции с новой повесткой дня", - подчеркнул он.

Как писала LIGA.net в аналитическом материале (открыть его), роспуск коалиции лишит избранного президента Владимира Зеленского конституционных полномочий для роспуска парламента. Вчера Рада назначила дату его инаугурации - это 20 мая. У избранного президента не слишком довольны. Сегодня Порошенко подписал указа об инаугурации: в АП команды совещались вместе.