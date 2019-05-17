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17.05.2019, 09:58

Подножка Зеленскому. Народный фронт уходит из коалиции: источники

Подножка Зеленскому. Народный фронт уходит из коалиции: источники - Фото
Верховная Рада (фото - Евгений Пилипенко / LIGA.net)

Как сообщили источники LIGA.net в партии, сегодня утром состоялось заседание фракции, на котором и было принято такое решение.

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Парламентская фракция партии Народный фронт решила выйти из коалиции в Верховной Раде. Об этом LIGA.net сообщили два источника в НФ.

Сейчас члены фракции должны подписаться под этим решением, а затем на пленарном заседании его зачитает глава фракции Максим Бурбак.

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После этого о решении НФ и, соответственно, об упразднении коалиции должен объявить в главном зале Рады спикер парламента Андрей Парубий. С этого момента начнется 30-дневный отсчет для формирования новой коалиции.

Как писала LIGA.net в аналитическом материале (открыть его), роспуск коалиции лишит избранного президента Владимира Зеленского конституционных полномочий для роспуска парламента.

Вчера Рада назначила дату инаугурации Зеленского - это 20 мая. У избранного президента не слишком довольны датой. Сегодня Порошенко подписал указ об инаугурации: в АП команды совещались вместе.

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Теги: верховная рада, Владимир Зеленский, коалиция, максим бурбак, народный фронт, роспуск
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