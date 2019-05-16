Рада назначила дату инаугурации Зеленского

Владимир Зеленский (скриншот видео)

Верховная Рада назначила инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского на 20 мая, передает корреспондент LIGA.net.

За постановление 10270-2 проголосовали 315 депутатов.

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Торжественное заседание Рады начнется в 10:00.

Перед этим депутаты провалили два проекта постановлений, которыми предлагалось назначить инаугурацию на 19 мая.

Депутат Юрий Шухевич в своем выступлении до начала голосования заявил, что недопустимо приводить к присяге новоизбранного президента в День памяти жертв политических репрессий "под приспущенными государственными флагами с траурными ленточками".

Подписать постановление о назначении даты инаугурации теперь должен спикер парламента Андрей Парубий.

Ранее сегодня сообщалось, что фракция партии Блок Петра Порошенко на своем заседании 16 мая приняла решение поддержать постановление о назначении даты инаугурации избранного президента Украины на 20 мая.

15 мая в Конституционном суде Украины заверили, что с их стороны не возникнет препятствий в осуществлении процедуры приведения избранного президента.

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