Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
15.05.2019, 19:42

Возможность срыва инаугурации Зеленского: КСУ объяснил ситуацию

Возможность срыва инаугурации Зеленского: КСУ объяснил ситуацию - Фото
Конституционный суд Украины (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В Конституционном суде Украины уверяют, что препятствий для инаугурации с их стороны не будет

Реклама
Реклама

В Конституционном суде Украины уверяют, что с их стороны не возникнет препятствий в осуществлении процедуры приведения избранного президента Владимира Зеленского к присяге. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

"Выражая глубокую озабоченность по поводу распространения информации о возможном срыве инаугурации президента Украины и ее манипулятивного использования, судьи Конституционного суда Украины ответственно заявляют, что со стороны Конституционного суда Украины не возникнет никаких препятствий в осуществлении процедуры приведения новоизбранного президента Украины к присяге в соответствии со статьей 104 Конституции Украины », - говорится в заявлении.

Реклама

14 мая судьи Конституционного суда уволили с должности председателя КСУ Станислава Шевчука и назначили на этот пост Наталью Шапталу.

Советник Зеленского Руслан Рябошапка заявил, что уволенный глава Конституционного суда Украины не воспринимался на этой должности другими судьями КСУ. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, ксу, инаугурация
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 