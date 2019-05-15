Возможность срыва инаугурации Зеленского: КСУ объяснил ситуацию

Конституционный суд Украины (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В Конституционном суде Украины уверяют, что с их стороны не возникнет препятствий в осуществлении процедуры приведения избранного президента Владимира Зеленского к присяге. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

"Выражая глубокую озабоченность по поводу распространения информации о возможном срыве инаугурации президента Украины и ее манипулятивного использования, судьи Конституционного суда Украины ответственно заявляют, что со стороны Конституционного суда Украины не возникнет никаких препятствий в осуществлении процедуры приведения новоизбранного президента Украины к присяге в соответствии со статьей 104 Конституции Украины », - говорится в заявлении.

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14 мая судьи Конституционного суда уволили с должности председателя КСУ Станислава Шевчука и назначили на этот пост Наталью Шапталу.

Советник Зеленского Руслан Рябошапка заявил, что уволенный глава Конституционного суда Украины не воспринимался на этой должности другими судьями КСУ.