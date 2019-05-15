У Зеленского отреагировали на замену главы КСУ

Руслан Рябошапка (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Уволенный глава Конституционного суда Украины Станислав Шевчук не воспринимался на этой должности другими судьями КСУ. Об этом заявил советник избранного президента Владимира Зеленского Руслан Рябошапка, передает Интерфакс-Украина.



"Многие судьи КС жаловались на то, что сами процедуры в КС осуществлялись не так, как это предусмотрено законом, а часто управлялись в ручном режиме главой суда, было много других процедурных нарушений. Это все накапливалось в течение определенного периода, и, в конце концов, вылилось в такое решение судей КС", - сказал Рябошапка.

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Рябошапка отметил, что быстрое избрание нового главы КС Натальи Шапталы показало "зрелость и сознательность" судей, которые не создали проблему для принятия присяги избранным президентом.

Что касается рассмотрения в КСУ закона об очищении власти, советник Зеленского сказал, что в соответствии с выводами Венецианской комиссии в ряд положений этого закона необходимо внести изменения, поскольку эти положения нарушают права человека.

14 мая судьи Конституционного суда уволили с должности председателя КСУ Станислава Шевчука и назначили на этот пост Наталью Шапталу.