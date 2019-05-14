Конституционный суд избрал нового главу

Наталья Шаптала (фото - Максим Требухов / Фокус)

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14 мая 2019 состоялось заседание судей Конституционного суда Украины, на котором судьи КСУ приняли решение о недоверии председателю КСУ Станиславу Шевчуку, его увольнении и назначили главой КСУ Наталью Шапталу. Об этом сообщает пресс-служба Конституционного суда.

Отмечается, что Станислав Шевчук был уволен с должности судьи КСУ на основании пункта 3 статьи 21 закона о Конституционном суде Украины.

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Сообщается, что новая председатель КСУ Наталья Шаптала была назначена судьей Конституционного суда X съездом судей Украины в сентябре 2010 года. Присягу она приняла 21 сентября 2010 года. Главу КСУ назначают на один трехлетний срок.

В пресс-службе напомнили, что в соответствии с законом судья КСУ назначается на девять лет без права быть назначенным повторно. Девятилетний срок Шапталы истекает в сентябре 2019 года.

Ранее сегодня СМИ сообщали, что судьи КСУ большинством голосов выразили недоверие и затем уволили с должности председателя Конституционного суда Станислава Шевчука.

Шевчук назвал свое увольнение с должностей главы суда и судьи "антиконституционным переворотом" и "захватом государственной власти".