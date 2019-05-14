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14.05.2019, 20:59

Экс-глава КСУ Шевчук: Мое увольнение - это переворот

Экс-глава КСУ Шевчук: Мое увольнение - это переворот - Фото
Станислав Шевчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Он считает, что "за этим преступлением стоит главный выгодоприобретатель Порошенко"

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Экс-глава Конституционного суда Станислав Шевчук назвал свое увольнение с должностей главы суда и судьи "антиконституционным переворотом" и "захватом государственной власти". Об этом Шевчук написал в Facebook.

"Сегодня состоялся антиконституционный переворот в Конституционном Суде Украины и захват государственной власти со стороны лиц, занимавших должности судей Конституционного Суда Украины", - написал он.

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Шевчук считает, что, уволив его, судьи совершили "тяжкое уголовное преступление, связанное с свержением конституционного строя".

"Переворот произошел в спешке, с грубыми и вопиющими нарушениями Конституции Украины, закона Украины о Конституционном суде, регламента Конституционного суда" – отметил Шевчук.

Он считает, что "за этим преступлением стоит главный выгодоприобретатель Порошенко, который прикладывает все усилия для удержания власти путем сохранения контроля над главными государственными учреждениями".

Шевчук заявил, что собирается завтра обратиться в суд и правоохранительные органы.

"Призываю всех ответственных и неравнодушных граждан Украины объединиться для защиты нашего выбора, новоизбранного президента и Конституции", - подытожил экс-глава КСУ.

Сегодня судьи КСУ выразили Шевчуку недоверие, а также большинством голосов проголосовали за освобождение его не только с должности председателя, но и с должности судьи КС.

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Теги: Станислав Шевчук, увольнение, судья, ксу, переворот
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