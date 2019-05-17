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17.05.2019, 09:30

Порошенко одобрил инаугурацию Зеленского: в АП совещались вместе

Порошенко одобрил инаугурацию Зеленского: в АП совещались вместе - Фото
Владимир Зеленский и Петр Порошенко (фото - ЕРА, коллаж - LIGA.net)

Представители избранного президента вчера участвовали в совещании на Банковой по подготовке к его инаугурации

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Действующий президент Петр Порошенко подписал указ об инаугурации преемника - избранного президента Владимира Зеленского. Указ №228 опубликован на сайте главы государства.

Документ урегулирует проведение мероприятий, связанных с вступлением в должность Зеленского.

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Образован оргкомитет, утвержден его состав. В двухдневный срок он одобрит план по инаугурации.

МИД обязали разослать приглашения иностранным делегациям, а МВД - обеспечить общественный порядок до, во время и после инаугурации. Кабмин и Госуправление делами должны "осуществить финансовое, материально-техническое обеспечение", а Суспільне - "обеспечить широкое освещение в СМИ" мероприятий.

"Указ - это еще один признак цивилизованной передачи власти и новых традиций в украинской политике", - подчеркнули у Порошенко.

Вчера Рада назначила дату инаугурации Зеленского - это 20 мая. У Зеленского не слишком довольны датой.

Читайте также: Какие фракции голосовали за инаугурацию Зеленского: список

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Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, указ, инаугурация
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