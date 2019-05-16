Какие фракции голосовали за инаугурацию Зеленского: список

Верховная Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сегодня за назначение инаугурации избранного президента Владимира Зеленского на 20 мая проголосовали 315 депутатов. Список нардепов, голосовавших за, против, отсутствовавших и тех, кто воздержался опубликован на сайте парламента.

В Блоке Петра Порошенко за постановление проголосовали 116 депутатов; против – 2; воздержались – 3.

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В Народном фронте за – 66, против – 0, воздержался 1 народный депутат.

Во фракции Оппзиционного блока за проголосовали 20 нардепов, против – 0, воздержался – 1.

В Самопомощи за выступили 16 депутатов, против 0, воздержались – 5.

В группе Партия Видродження за – 6 депутатов, голосовавших против или воздержавшихся – 0.

В Радикальной партии Олега Ляшко за 19, голосовавших против или воздержавшихся не было.

В Батькивщине за 18, против или воздержались – 0.

В группе Воля народу за – 16, против или воздержались – 0.

Среди внефракционных за инаугурацию 20 мая проголосовали 38, против – ни одного.

Как сообщалось ранее, депутаты провалили два проекта постановлений, которыми предлагалось назначить инаугурацию на 19 мая.

Подписать постановление о назначении даты инаугурации теперь должен спикер парламента Андрей Парубий.