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16.05.2019, 14:23

У Зеленского заявили, что инаугурация 20 мая создаст трудности

У Зеленского заявили, что инаугурация 20 мая создаст трудности - Фото
Владимир Зеленский (фото - ЕРА)

Трудностей удалось бы избежать, если бы инаугурацию назначили на выходной день, заявили в пресс-службе избранного президента

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Решение народных депутатов о назначении инаугурации избранного президента Владимира Зеленского приведет к ряду трудностей для киевлян и иностранных делегаций, заявили в команде избранного президента.

Этих трудностей, как уточняется, удалось бы избежать, если бы инаугурация прошла в выходной день.

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Как ранее заявил советник Зеленского Дмитрий Разумков в эфире одного из телеканалов, "трудности" заключатся в том, что в день инаугурации будет перекрыт центр столицы, что создаст транспортный коллапс.

В то же время, в команде Зеленского поприветствовали назначение инаугурации, что "поможет окончить период неопределенности для Украины".

"Однако команда Владимира Зеленского надеется, что впредь народные избранники будут принимать необходимые для страны законы быстрее, чем мы видели на примере назначения даты официального вступления Владимира Зеленского на пост президента Украины", - говорится также в сообщении.

Ранее сегодня Верховная Рада назначила дату инаугурации на 20 мая. Перед этим депутаты провалили два проекта постановлений, которыми предлагалось назначить инаугурацию на 19 мая.

Подписать постановление о назначении даты инаугурации теперь должен спикер парламента Андрей Парубий.

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Теги: Владимир Зеленский, инаугурация
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