Чубаров анонсировал переименование Крыма

Рефат Чубаров (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Уже есть несколько рабочих вариантов нового названия полуострова

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Председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Верховной Рады Рефат Чубаров заявил о возможном изменении названия административно-территориальной единицы Автономная республика Крым в составе Украины после создания на полуострове крымскотатарской национальной автономии. Об этом Чубаров сообщил во время заседания круглого стола в Киеве, передает УНИАН.

Он напомнил, что в рамках конституционной комиссии была создана рабочая группа в составе 25 членов этой комиссии, которая занималась вопросом наработки предложений относительно статуса Автономной республики Крым.

По его словам, остается несколько вопросов, по которым решение будет принимать конституционная комиссия.

"Один из таких вопросов - это название. Сейчас рабочее название Крымская автономия, но параллельно есть предложения оставить существующее название - Автономная республика Крым ... И также предложение Крымскотатарская автономия. Это один из тех вопросов, который должен быть решен самой конституционной комиссией", - сказал Чубаров.

Вместе с тем он сказал, что рабочая группа предлагает название "Крымская автономия". В этой связи предусматривается, что она будет иметь правительство автономии и представительный орган - Совет автономии.

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