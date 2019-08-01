Чубаров: Блокировка РФ мониторинга в Крыму разрушает основы ОБСЕ

Рефат Чубаров (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Обязанности мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине выполняют общественные организации и продолжение такой ситуации является недопустимым для Украины и ОБСЕ. Об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, сообщает Укринформ.

"ОБСЕ не включает в свои отчеты, как оперативные, так и поточные, освещение ситуации на территории временно оккупированного Крыма. Я бы взял на себя смелость сказать, что многое в той деятельности, которую должна была бы вести ОБСЕ, выполняют общественные организации, такие как "Крымскотатарский ресурсный центр", имеющий детальный анализ ситуации с правами человека в Автономной Республике Крым", - сказал Чубаров.

Продолжение такой ситуации, по его словам, является недопустимой, "как для Украины, так и для деятельности этой уважаемой организации".

Он подчеркнул, что в начале июля, находясь на летней сессии в парламентской ассамблее ОБСЕ в Люксембурге, он обратился к главе МИД Словакии и действующему председателю ОБСЕ Мирославу Лайчаку с вопросом "Что мешает, чтобы специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине посетила Крым?".

В ответ, отметил Чубаров, Лайчак сказал, что решения в ОБСЕ принимаются консенсусом, а поскольку Россия против того, чтобы мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине посещала Крым, визиты в Крым осуществляться не могут.

Глава Меджлиса заявил, что отказ посещать Крым и в целом мониторить ситуацию с правами человека на данной оккупированной украинской территории - разрушает основы самой организации.

"Не может быть вечной ситуация, когда одна из стран, причем та, которая нарушает принципы, положенные в основу создания ОБСЕ, будет выступать против того, чтобы эта организация выполняла свои основные полномочия, и все будут делать вид, что ничего такого не происходит", - подчеркнул Чубаров.

8 июля Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе приняла Люксембургскую декларацию, которая содержит украинскую резолюцию с осуждением аннексии Крыма и милитаризации акваторий оккупированных Севастополя, Крыма, Черного и Азовского морей.