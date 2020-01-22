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Чубаров назвал дату марша крымских татар в оккупированный Крым

Чубаров назвал дату марша крымских татар в оккупированный Крым - Фото
Рефат Чубаров (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
22.01.2020, 21:20

Председатель не исключает возможности силового варианта прорыва на оккупированный полуостров

2 мая крымские татары планируют массово пересечь административную границу с оккупированным Крымом в пункте пропуска "Чонгар". Об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает 5 канал.

По словам Чубарова, акцию ненасильственного сопротивления проведут, чтобы международные организации, которые "постоянно на словах осуждают аннексию Россией Крыма, смогли подтвердить это действиями", приобщившись к пересечению админграницы.

Председатель Меджлиса отметил, что в первых рядах будут идти члены Меджлиса, народные депутаты, западные партнеры. Чубаров не исключает возможности силового варианта прорыва на оккупированный полуостров.

"Россия пытается всеми своими возможностями выдавить крымских татар с их земли. Это реальная угроза существованию крымских татар, возможно, впервые со времен депортации в 1944 году", - заявил политик.

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Рефат Чубаров крымские татары марш Крым
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