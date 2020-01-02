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Правозащитники: По "крымским делам" Россия удерживает 90 человек

Правозащитники: По "крымским делам" Россия удерживает 90 человек - Фото
Тюремный забор (иллюстративное фото - pixabay.com)
02.01.2020, 20:19

По меньшей мере 65 человек удерживают по так называемому "делу Хизб ут-Тахрир"

Россия только по "крымским делам" удерживает за решеткой минимум 89 человек. Об этом заявила председатель правления Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник, сообщается в Facebook организации.

"Среди них есть и крымские татары, и украинцы. По меньшей мере 65 человек, в основном крымских татар, удерживают по так называемому "делу Хизб ут-Тахрир", их обвиняют по террористическим статьям. Если говорить об украинцах, то среди них, например, активист Олег Приходько, который был задержан в 2019 году. Также есть так называемые "украинские диверсанты", - отметила правозащитница.

По ее словам, права этих людей грубо нарушаются.

"Были фальсификации доказательств. Они незаконно находятся за решеткой и должны быть освобождены", - добавила Скрипник.

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