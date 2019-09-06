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Чубаров объяснил, чем грозит обмен без крымских татар

Чубаров объяснил, чем грозит обмен без крымских татар - Фото
Рефат Чубаров (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
06.09.2019, 11:36

Глава Меджлиса раскритиковал возможный обмен без крымских татар в списке

Украинская власть, соглашаясь на обмен без крымских татар, помогает стране-агрессору России укрепиться во временно оккупированном Крыму. Об этом у себя в Facebook сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Украинская власть, соглашаясь с любыми форматами обмена/освобождения своих граждан, находящихся в заложниках в России, но без крымских татар, на самом деле лишь поощряет страну - агрессора в его потугах укрепиться во временно оккупированном Крыму", - отметил Чубаров.

Он уточнил, что "заточенные в российских тюрьмах крымские татары не подлежат обмену, потому что российские оккупанты объявили с момента захвата ими Крыма всех его жителей, граждан Украины, своими гражданам".

По его словам, согласно данным украинских правозащитников, в настоящее время в России и Крыму по сфабрикованным обвинениям в местах лишения свободы находятся 130 граждан Украины, большинство из которых - крымские татары.

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