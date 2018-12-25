Чубаров: Видел, как в церквях в Крыму выдавали оружие оккупантам

Рефат Чубаров (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В Крыму в первые дни российского вторжения в церквях УПЦ Московского патриархата хранилось оружие и туда приходили люди, которых перебрасывали из Краснодарского края. Об этом в интервью телеканалу Прямой заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Они там переодевались в формы и там они получали оружие", - сказал он.

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По его словам, это свидетельствует, что "православная церковь, которая находилась на территории Украины, получала прямые указания из Москвы". Однако, подчеркнул он, никакая церковь или религиозный центр не должны выполнять указания другой страны.

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