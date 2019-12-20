Чумак озвучил статистику приговоров ветеранам АТО/ООС

Виктор Чумак (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

За прошедшие пять лет к лишению свободы были приговорены 359 участников АТО (ООС). Об этом сообщил заместитель генерального прокурора, главный военный прокурор Виктор Чумак в интервью РБК-Украина.

Всего за этот период, по словам Чумака, было осуждено 9700 военнослужащих, тюремные сроки получили 1700 человек.

Отвечая на вопрос, не видит ли он тенденции, что многих участников АТО (ООС) задерживают и объявляют им подозрения, Чумак подчеркнул, что гораздо больше подозрений объявляется гражданским.

"Нельзя говорить, что это тенденциозно... За прошедшие три месяца бывшим народным депутатам вручено больше подозрений, чем военнослужащим - АТОшникам", - добавил Чумак.