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17.10.2018, 12:12

Cоздание реестра экспертиз поставит под удар работу бюро - НАБУ

Cоздание реестра экспертиз поставит под удар работу бюро - НАБУ - Фото
Фото: пресс-служба НАБУ

Детективы утверждают, что предложенные в законопроекте №8336 изменения в УПК ставят под угрозу независимость и блокируют работу НАБУ и САП

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Национальное антикоррупционное бюро призывает Раду не принимать законопроект №8336, который уберет скандальную "поправку Лозового", но создаст Единый госреестр судебных экспертиз. Об этом пишет пресс-служба бюро.

Документ предусматривает возможность сторонам уголовного дела самостоятельно привлекать экспертов, и одновременно оставляет обязанность стороны обвинения обращаться с ходатайством к следственному судье в случае необходимости проведения экспертизы видео- и звукозаписи, почерковедческой, лингвистической, экономической или товароведческой экспертиз.

"Это именно те виды экспертиз, которые осуществляются как раз в ходе расследования детективами НАБУ и прокурорами САП коррупционных уголовных правонарушений", - посетовали в бюро.

Таким образом, уточнили в НАБУ, под предлогом "облегчить негативные последствия поправок Лозового" и декларируя намерения бороться с коррупцией, отдельные политики вносят на рассмотрение парламента законопроект, который "практически исключает такую борьбу и сводит на нет предыдущие достижения бюро".

Как пишут в НАБУ, среди "опасных новшеств", которые продвигают депутаты, также и создание Единого госреестра судебных экспертиз и экспертных исследований.

"Это может угрожать разглашением тайны предварительного расследования и даст возможность фигурантам уголовных дел еще на этой стадии следить за ходом следственных действий, узнавать, какие экспертизы назначаются и иметь возможность "повлиять" на их результаты", - объяснили в бюро.

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Обеспокоенность детективов вызывает и предложение запретить допросы в качестве свидетеля эксперта, который подготовил заключение в уголовном дел, и вместо этого давать письменные разъяснения: "Таким образом, эксперт может дать заключение, а затем, в случае "противоречий" или "вопросов" в письменном разъяснении, изменить свое мнение".

НАБУ призвало Раду в полной мере отменить эти нормы в законопроекте.

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Теги: набу, сап, упк, голосование, изменения
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