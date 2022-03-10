"Даем вам шанс". Николаев хочет открыть зеленый коридор для оккупантов, которые не убивали
Николаевские власти хотят открыть "зеленый коридор" для российских военных, которые не убивали мирное население, но не могут отступить с позиций. На артиллеристов и ракетчиков это предложение не распространяется. Об этом в telegram-канале заявил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.
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Обращаясь к российским оккупантам, Ким сказал: "Шанс даем. В любом случае. Знаем, стоят они там на границе Херсона и Николаевской области... Нападать не хотят. Они считают, что их обманули, им сказали – учения. Но и назад вернуться не могут. Потому что... со стороны Херсона будут их расстреливать при отступлении. И они по селам, рядом с селами стоят, и не туда, и не сюда".
Ким отметил, что будет обращаться к военно-политическому руководству, чтобы открыть зеленый коридор для тех русских, которые не стреляли в мирное население. Инструкцию с телефонами для связи и координатами он обещает обнародовать завтра: "Думаю, у меня получится".
"Не распространяется это на артиллеристов и на ракетчиков вонючих. После Мариуполя вариантов у вас, ребята, нет. Вам либо бежать, либо в землю", – отметил Ким.
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