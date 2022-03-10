UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Даем вам шанс". Николаев хочет открыть зеленый коридор для оккупантов, которые не убивали

Цей матеріал також доступний українською
10.03.2022, 15:57

Николаевские власти хотят открыть "зеленый коридор" для российских военных, которые не убивали мирное население, но не могут отступить с позиций. На артиллеристов и ракетчиков это предложение не распространяется. Об этом в telegram-канале заявил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Обращаясь к российским оккупантам, Ким сказал: "Шанс даем. В любом случае. Знаем, стоят они там на границе Херсона и Николаевской области... Нападать не хотят. Они считают, что их обманули, им сказали – учения. Но и назад вернуться не могут. Потому что... со стороны Херсона будут их расстреливать при отступлении. И они по селам, рядом с селами стоят, и не туда, и не сюда".

Ким отметил, что будет обращаться к военно-политическому руководству, чтобы открыть зеленый коридор для тех русских, которые не стреляли в мирное население. Инструкцию с телефонами для связи и координатами он обещает обнародовать завтра: "Думаю, у меня получится".

"Не распространяется это на артиллеристов и на ракетчиков вонючих. После Мариуполя вариантов у вас, ребята, нет. Вам либо бежать, либо в землю", – отметил Ким.

Читайте также: Вторжение РФ в Украину: танки и ракетные обстрелы городов. Главные новости – хроника

Валерия Кондратова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война с россией виталий ким зеленый коридор
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 