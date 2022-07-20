Данилов насчитал 86 потенциальных олигархов

Совет безопасности и обороны Украины считает, что под признаки олигарха в Украине подпадают 86 человек. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на совещании, посвященном состоянию исполнения закона Украины об олигархах.

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Закон вступил в силу 7 мая, а 29 июня президент Владимир Зеленский своим указом утвердил положение о реестре олигархов.

На совещании, в котором приняли участие все профильные министры, премьер-министр Денис Шмыгаль, глава АМКУ и новый и.о. главы СБУ Василий Малюк, обсуждались вопросы наполнения этого реестра.

Когда именно СНБО назовет первых олигархов, пока не сообщается.

В сентябре 2021 года Верховная Рада приняла закон об олигархах, который предусматривал создание специального реестра. Лицам из этого списка будет запрещено финансировать политические партии, участвовать в крупной приватизации, а также нужно будет подавать специальную декларацию.

СНБО собирался определить первых олигархов до конца мая 2022 года, но из-за войны создания реестра немного отложили. В июне секретарь СНБО Алексей Данилов сказал LIGA.net, что реестр олигархов "будет обязательно".

Один из основных претендентов на статус олигарха Ринат Ахметов, по словам министра юстиции, больше не подпадает под критерии.

Андрей Водяный

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