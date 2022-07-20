Данилов насчитал 86 потенциальных олигархов
20.07.2022, 15:13
Фото: СНБО
Совет безопасности и обороны Украины считает, что под признаки олигарха в Украине подпадают 86 человек. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на совещании, посвященном состоянию исполнения закона Украины об олигархах.
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Закон вступил в силу 7 мая, а 29 июня президент Владимир Зеленский своим указом утвердил положение о реестре олигархов.
На совещании, в котором приняли участие все профильные министры, премьер-министр Денис Шмыгаль, глава АМКУ и новый и.о. главы СБУ Василий Малюк, обсуждались вопросы наполнения этого реестра.
Когда именно СНБО назовет первых олигархов, пока не сообщается.
- В сентябре 2021 года Верховная Рада приняла закон об олигархах, который предусматривал создание специального реестра. Лицам из этого списка будет запрещено финансировать политические партии, участвовать в крупной приватизации, а также нужно будет подавать специальную декларацию.
- СНБО собирался определить первых олигархов до конца мая 2022 года, но из-за войны создания реестра немного отложили. В июне секретарь СНБО Алексей Данилов сказал LIGA.net, что реестр олигархов "будет обязательно".
- Один из основных претендентов на статус олигарха Ринат Ахметов, по словам министра юстиции, больше не подпадает под критерии.
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