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Данилов не исключил паузу в войне, но только если это примет украинское общество

Цей матеріал також доступний українською
18.06.2022, 18:33
Данилов не исключил паузу в войне, но только если это примет украинское общество - Фото
Алексей Данилов (фото - СНБО)

Секретарь СНБО Алексей Данилов допускает остановку в войне РФ против Украины, но только если это будет воспринято украинским обществом. В противном случае, по его словам, украинцы будут воевать без участия руководства страны. Об этом он сказал в интервью The Globe and Mail.

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Данилов заявил, что война закончится только тогда, когда последние российские войска покинут украинскую территорию, включая Донбасс и Крым. Однако секретарь СНБО не исключил возможности временного урегулирования путем переговоров.

"Конец войны для нас – это возвращение всех наших территорий. Возможна ли остановка в этой войне? Может быть вариант. Но эта остановка должна быть принята нашим обществом. Если это не будет принято, общество пойдет на войну без правительства", – заявил Данилов.

При этом сейчас никаких серьезных переговоров не ведется. На вопрос, как долго будет продолжаться война, затянется ли она на месяцы или годы, Данилов сказал, что "это вопрос, на который никто не может ответить".

"Ситуация на передовой напряженная, сложная, и я не из тех, кто считает российскую армию слабой. У них очень большие ресурсы, и они привезли их сюда. У них преимущество в артиллерии и тяжелой технике. Это не пугает наших воинов. Мы держим свои позиции. Время от времени мы проводим контратаки. Но война все еще продолжается, и мы далеки от ее конца", – сказал Данилов.

Он отказался озвучить потери в рядах ВСУ с начала полномасштабной войны, сказав лишь, что потери Украины "гораздо меньше, чем у противника".

  • В интервью LIGA.net Данилов сказал, что американский ленд-лиз для Украины еще не начал работать. По его прогнозам, этого можно ожидать в июле, августе или сентябре.

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Оксана Житнюк
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Крым снбо деоккупация Алексей Данилов
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