Данилов: Не надо нас постоянно сажать за стол переговоров с Россией, дайте оружие

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов попросил не навязывать Украине мирные переговоры с Россией.

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"Когда цель российского агрессора остается неизменной — уничтожение Украины, звучащие в последнее время инициативы мирного урегулирования — это ничто иное как пророссийское миротворчество", – говорится в Facebook Данилова.

"Не надо нас постоянно сажать за стол переговоров, дайте нам достаточно оружия. Оружие – лучший посредник и единственный понятный для РФ аргумент общения", – сказал он.

Комментарий Данилова появился после того, как глава Минобороны Италии Гвидо Крозетто в одном из интервью сказал, что для прекращения войны нужно "попробовать усадить за один стол двух собеседников, которые не разговаривают между собой и не имеют ничего общего". Посредником в этих переговорах может стать Китай, предположил итальянский министр.

"Когда кто-то говорит о "мирном урегулировании", Украина слышит только "сдайтесь, капитулируйте, выполните ультиматум РФ". После 423 дней кровавой войны это невозможно. Потому что это умышленная война на уничтожение, которую ведет РФ, а не мифический "конфликт". Здесь нет простора для "урегулирования"", – написал в Twitter после заявления Крозетто советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

16 апреля президент Бразилии призвал создать группу "нейтральных" стран специально для начала мирных переговоров между Россией и Украиной, указав в качестве ее возможных участников Китай и Объединенные Арабские Эмираты и сказав, что войну "поощряют" США и Запад. В Вашингтоне его предложение было раскритиковано как пророссийское.

Андрій Водяний

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