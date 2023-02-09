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Данилов о Байрактарах: Они выполняют сейчас важную работу, о которой нельзя говорить

Цей матеріал також доступний українською
09.02.2023, 18:01
Данилов о Байрактарах: Они выполняют сейчас важную работу, о которой нельзя говорить - Фото
БПЛА Bayraktar TB2 (Фото: АрміяInform)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что у Украины еще есть беспилотники Bayraktar, хотя о них и меньше стали говорить. По его словам, указанные БПЛА выполняют сейчас "огромную работу". Об этом Данилов сказал в интервью восточноевропейскому бюро Report.

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"В Украине есть "Байрактары", ими пользуются. О них сейчас меньше говорят, но в начале войны они были ключевыми, так как у нас не было другого оружия", – сказал он.

Секретарь СНБО отметил, что именно "Байрактары" сыграли важную роль в уничтожении вторгшихся в Украину российских захватчиков в первые дни войны.

"Более того, эти дроны выполняют огромную работу, о которой я сейчас предпочитаю не говорить. Но, поверьте, они постоянно находятся на посту. Мы сейчас с вами говорим, а они работают", – сказал Данилов.

  • 8 августа посол в Турции Василий Боднар заявил, что компания Baykar будет строить в Украине завод и уже купила для этого земельный участок.
  • Общая площадь центра Baykar в Украине будет превышать 30 000 кв. м, а количество украинских инженеров и техников составит более 300 человек.
  • В январе 2023 года Украина получила от турецкой компании Baykar еще два ударных беспилотника Bayraktar TB2.
Вадим Ребрина
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Bayraktar БПЛА Алексей Данилов
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