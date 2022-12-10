UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Данилов об ударах по РФ: Мы никого не будем спрашивать, куда и где нам нужно бить врага

Цей матеріал також доступний українською
10.12.2022, 19:40
Данилов об ударах по РФ: Мы никого не будем спрашивать, куда и где нам нужно бить врага - Фото
Алексей Данилов (Скриншот видео)

Украина не будет ни у кого спрашивать разрешения на несение ударов по российскому агрессору, на каких бы территориях он не находился. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телеканала НТА.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости  

Комментируя взрывы на российских аэродромах и отвечая на вопрос о том, на какие ответы будет способна Украина, если РФ продолжит террор, Данилов сказал: "Мы будем способны на все, потому что о том, что касается наших интересов, мы никого спрашивать не будем – куда и где нам нужно бить врага. Потому что враг находится у нас, начиная от границ на нашей территории, заканчивая Владивостоком".

Данилов подчеркнул, что Украина ни у кого не собирается спрашивать, как ей следует уничтожать противника.

"Некоторые сейчас нам советуют, что нам делать, чтобы что-то там не обострять – так оно у нас обострено не только после 24 февраля. Оно обострено уже годы, годы и годы. И мы не можем предать тех людей, которые положили свои жизни [за Украину], и не можем не ответить агрессору, который постоянно посягает на нашу территорию" – сказал секретарь СНБО.

  • По данным Times, США уже не настаивают на том, чтобы Украина не била по целям на территории России.

Читайте также: Украина ударила по аэродромам в Энгельсе и под Рязанью беспилотниками "Стриж" – Politico

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Алексей Данилов удары по России
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 