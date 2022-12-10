Данилов об ударах по РФ: Мы никого не будем спрашивать, куда и где нам нужно бить врага

Украина не будет ни у кого спрашивать разрешения на несение ударов по российскому агрессору, на каких бы территориях он не находился. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телеканала НТА.

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Комментируя взрывы на российских аэродромах и отвечая на вопрос о том, на какие ответы будет способна Украина, если РФ продолжит террор, Данилов сказал: "Мы будем способны на все, потому что о том, что касается наших интересов, мы никого спрашивать не будем – куда и где нам нужно бить врага. Потому что враг находится у нас, начиная от границ на нашей территории, заканчивая Владивостоком".

Данилов подчеркнул, что Украина ни у кого не собирается спрашивать, как ей следует уничтожать противника.

"Некоторые сейчас нам советуют, что нам делать, чтобы что-то там не обострять – так оно у нас обострено не только после 24 февраля. Оно обострено уже годы, годы и годы. И мы не можем предать тех людей, которые положили свои жизни [за Украину], и не можем не ответить агрессору, который постоянно посягает на нашу территорию" – сказал секретарь СНБО.

По данным Times, США уже не настаивают на том, чтобы Украина не била по целям на территории России.

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Оксана Житнюк

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