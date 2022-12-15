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Данилов: Украинские ракеты отправили "Москву" в вечность, то же самое ждет другую Москву

Цей матеріал також доступний українською
15.12.2022, 22:02
Данилов: Украинские ракеты отправили
Алексей Данилов (Скриншот видео)

Секретарь СНБО Алексей Данилов намекнул, что Украина своими силами может изготовить ракеты, которые смогут достичь столицы страны-агрессора. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

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"Если Володя из Москвы ждет из Киева ракеты, то мы не должны ему в этом отказывать", – сказал Данилов.

Он напомнил, что утверждена ракетная программа, она реализовывается, украинские специалисты "безупречно выполняют свою работу".

Данилов привел в пример поражение российского крейсера "Москва" украинскими ракетами "Нептун". "Две ракеты "Нептун" отправили "Москву" в вечность. Подождем, когда другие наши ракеты отправят уже другую Москву так же в вечность", – сказал Данилов.

По его мнению, российский диктатор Владимир Путин отказался от ежегодного обращения к федеральному собранию и итоговой пресс-конференции потому, что "боится, что в тот момент, когда он будет проводить пресс-конференцию, где-то что-то вспыхнет, какая-то "бавовна" или что-то бабахнет".

"Представляете, как он будет выглядеть, когда это произойдет во время его общения с народом. Поэтому, конечно, он сейчас находится в состоянии испуганного человека. Это для нас опасно, потому что крыса, загнанная в угол... конечно, будет сопротивляться. Мы к этому готовы", – отметил секретарь СНБО.

Читайте также: Помогла природа. В ВСУ рассказали, как нашли и потопили крейсер "Москва"

Вадим Ребрина
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Москва владимир путин ракета Алексей Данилов
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