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Данилов – Западу: Дайте нам ПВО и самолеты, мы сами закроем свое небо

Цей матеріал також доступний українською
08.03.2022, 14:38
Данилов – Западу: Дайте нам ПВО и самолеты, мы сами закроем свое небо - Фото
Алексей Данилов (скриншот из трансляции канала 1+1)

Если НАТО не хочет закрыть небо над Украиной, пусть даст боевые самолеты — Украина закроет его сама. Об этом, обращаясь к западным партнерам, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

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Украина благодарна за каждый патрон и каждое слово в поддержку, написал он в своем Facebook: "Но именно сейчас, в этот момент, в этот день, в эту минуту, мы нуждаемся в максимально скорой и практической помощи... Это вопрос защиты украинского неба – передачи боевой авиации и средств ПВО".

Данилов уверен: от этого зависит украинская победа и будущее Запада.

"Если НАТО не хочет или не может закрыть небо над Украиной, мы закроем его сами, – сказал секретарь СНБО. – Дайте нам оружие, если ваше оружие лежит в чехлах".

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Валерия Кондратова
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