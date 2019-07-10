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10.07.2019, 11:53

Данилюк встретился с Волкером

Данилюк встретился с Волкером - Фото
Александр Данилюк и Джозеф Келлог. Фото: facebook.com/alex.danylyuk

10 июля секретарь СНБО Данилюк начал визит в США, где провёл встречу с генералом Джозефом Келлогом и Куртом Волкером

Сегодня, 10 июля, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк начал рабочие встречи в США. Об этом сообщил на своей странице в Facebook.

"Встретился с генералом Келлогом, советником по национальной безопасности вице-президента США и советником президента США, и с Куртом Волкером, спецпредставителем Госдепа США", - написал Данилюк на своей странице.

Джозеф Кит Келлог - отставной генерал-лейтенант армии США. С 20 января 2017 года — ответственный секретарь Совета по национальной безопасности США. C 13 по 20 февраля 2017 года занимал должность советника президента США по национальной безопасности после отставки Майкла Флинна.

Ранее делегация Пентагона в СНБО подтвердила готовность поддерживать Украину в оборонной реформе. 

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Теги: Курт Волкер, Александр Данилюк, снбо
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