Делегация Пентагона в СНБО: обсудили партнерство и Черное море

Александр Данилюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

На встрече секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка с делегацией министерства обороны США стороны обсудили сотрудничество, а также ситуацию на Черном море. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Делегацию Пентагона возглавила директор отдела стран Балканского, Кавказского и Черноморского региона Офиса замминистра обороны США по вопросам политики Катрин Сендак.

Речь шла о развитии ВСУ, кибербезопасности, логистики, о проведении комплексного обзора и подготовке документов стратегического планирования сектора безопасности. Стороны договорились о необходимости углублять сотрудничество в подготовке украинских военных.

Сендак заверила в готовности США и впредь оказывать всестороннюю помощь Украине на пути имплементации оборонной реформы.

Украинская сторона обратила внимание американских партнеров на активную милитаризацию Россией Черноморского региона. Участники встречи согласились, что ситуация в этом регионе представляет угрозу для безопасности всего евроатлантического региона.

4 июля данилюк Данилюк анонсировал создание координационного центра по внедрению реформ оборонно-промышленного комплекса (ОПК) как рабочего органа СНБО. Приоритетной задачей координационного центра станет реформирование госконцерна Укроборонпром.