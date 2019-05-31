Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
31.05.2019, 18:39

Данилюк о заявлении Шефира по языковому закону: Это не к СНБО

Данилюк о заявлении Шефира по языковому закону: Это не к СНБО - Фото
Александр Данилюк (фото - Андрей Гудзенко LIGA.net)

Данилюк добавил, что брат первого помощника президента может иметь свои взгляды, и к ним необходимо относиться с пониманием

Секретарь СНБО Александр Данилюк считает, что высказывание совладельца студии Квартал 95, брата помощника президента Бориса Шефира о языковом законе не может быть предметом рассмотрения на СНБО. Об этом Данилюк заявил сегодня на брифинге.

Отвечая на вопрос, какой будет реакция СНБО на заявление Бориса Шефира, Данилюк отметил, что не считает это предметом для рассмотрения СНБО.

"СНБО - это коллегиальный орган, сегодня мы это не рассматривали. Я вообще считаю, что это не является вопросом для рассмотрения СНБО", - сказал он.

Данилюк добавил, что Шефир может иметь свои взгляды, и к ним необходимо относиться с пониманием.

"Если вы спрашиваете мою личную позицию, то мои взгляды абсолютно отличаются. Борис Шефир - гражданин Украины, у него могут быть свои взгляды... Нас много, у всех могут быть абсолютно разные точки зрения, давайте будем толерантными", - сказал секретарь СНБО.

Напомним, Борис Шефир в одном из интервью заявил: "Закон о языке нужно отменить и принять нормальный закон. Это первый шаг для отмены войны". Он также сказал, что если команда Зеленского захочет, то договорится с Россией.

В Администрации президента заявили, что Шефир выразил исключительно собственное мнение, и оно не совпадает с позицией президента Владимира Зеленского.

Отправить:
Распечатать:
Теги: языковой закон, Александр Данилюк, Борис Шефир
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 