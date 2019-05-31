Данилюк о заявлении Шефира по языковому закону: Это не к СНБО

Александр Данилюк (фото - Андрей Гудзенко LIGA.net)

Секретарь СНБО Александр Данилюк считает, что высказывание совладельца студии Квартал 95, брата помощника президента Бориса Шефира о языковом законе не может быть предметом рассмотрения на СНБО. Об этом Данилюк заявил сегодня на брифинге.

Отвечая на вопрос, какой будет реакция СНБО на заявление Бориса Шефира, Данилюк отметил, что не считает это предметом для рассмотрения СНБО.

"СНБО - это коллегиальный орган, сегодня мы это не рассматривали. Я вообще считаю, что это не является вопросом для рассмотрения СНБО", - сказал он.

Данилюк добавил, что Шефир может иметь свои взгляды, и к ним необходимо относиться с пониманием.

"Если вы спрашиваете мою личную позицию, то мои взгляды абсолютно отличаются. Борис Шефир - гражданин Украины, у него могут быть свои взгляды... Нас много, у всех могут быть абсолютно разные точки зрения, давайте будем толерантными", - сказал секретарь СНБО.

Напомним, Борис Шефир в одном из интервью заявил: "Закон о языке нужно отменить и принять нормальный закон. Это первый шаг для отмены войны". Он также сказал, что если команда Зеленского захочет, то договорится с Россией.

В Администрации президента заявили, что Шефир выразил исключительно собственное мнение, и оно не совпадает с позицией президента Владимира Зеленского.