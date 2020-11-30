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Данилюк, Рябошапка и Климкин создают экспертный центр для борьбы с кризисами в Украине

30.11.2020, 10:34
Данилюк, Рябошапка и Климкин создают экспертный центр для борьбы с кризисами в Украине - Фото
Александр Данилюк, Павел Климкин и Руслан Рябошапка (коллаж - LIGA.net)

О создании платформы Центр устойчивости и развития государства заявили бывший секретарь СНБО Александр Данилюк, экс-министр иностранных дел Павел Климкин и бывший генпрокурор Руслан Рябошапка. Заявление есть в распоряжении LIGA.net.

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Основатели центра считают, что волна кризисов обострила проблемы, накопившиеся в Украине за много лет, и страна находится в чрезвычайно опасной ситуации.

Среди основных проблем они называют отсутствие стратегии развития, слабость государственных институций и их захват олигархами, коррупцию, имитацию реформ и поляризацию общества.

"Нарастающий конституционный кризис может стать катализатором, который запустит необратимые процессы утраты государственности", – говорится в заявлении.

Данилюк, Климкин и Рябошапка считают, что действующая власть неспособна предложить обществу адекватные решения, поэтому создают "платформу для выработки конкретных профессиональных решений о реагировании на актуальные вызовы и формирования команды, способной их воплотить".

Приоритетами деятельности центра названы нацбезопасность, верховенство права, деолигархизация и антикоррупция.

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Денис Юдин
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Александр Данилюк павел климкин руслан рябошапка

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