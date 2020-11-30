Данилюк, Рябошапка и Климкин создают экспертный центр для борьбы с кризисами в Украине
О создании платформы Центр устойчивости и развития государства заявили бывший секретарь СНБО Александр Данилюк, экс-министр иностранных дел Павел Климкин и бывший генпрокурор Руслан Рябошапка. Заявление есть в распоряжении LIGA.net.
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Основатели центра считают, что волна кризисов обострила проблемы, накопившиеся в Украине за много лет, и страна находится в чрезвычайно опасной ситуации.
Среди основных проблем они называют отсутствие стратегии развития, слабость государственных институций и их захват олигархами, коррупцию, имитацию реформ и поляризацию общества.
"Нарастающий конституционный кризис может стать катализатором, который запустит необратимые процессы утраты государственности", – говорится в заявлении.
Данилюк, Климкин и Рябошапка считают, что действующая власть неспособна предложить обществу адекватные решения, поэтому создают "платформу для выработки конкретных профессиональных решений о реагировании на актуальные вызовы и формирования команды, способной их воплотить".
Приоритетами деятельности центра названы нацбезопасность, верховенство права, деолигархизация и антикоррупция.
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