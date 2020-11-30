Данилюк, Рябошапка и Климкин создают экспертный центр для борьбы с кризисами в Украине

О создании платформы Центр устойчивости и развития государства заявили бывший секретарь СНБО Александр Данилюк, экс-министр иностранных дел Павел Климкин и бывший генпрокурор Руслан Рябошапка. Заявление есть в распоряжении LIGA.net.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Основатели центра считают, что волна кризисов обострила проблемы, накопившиеся в Украине за много лет, и страна находится в чрезвычайно опасной ситуации.

Среди основных проблем они называют отсутствие стратегии развития, слабость государственных институций и их захват олигархами, коррупцию, имитацию реформ и поляризацию общества.

"Нарастающий конституционный кризис может стать катализатором, который запустит необратимые процессы утраты государственности", – говорится в заявлении.

Данилюк, Климкин и Рябошапка считают, что действующая власть неспособна предложить обществу адекватные решения, поэтому создают "платформу для выработки конкретных профессиональных решений о реагировании на актуальные вызовы и формирования команды, способной их воплотить".

Приоритетами деятельности центра названы нацбезопасность, верховенство права, деолигархизация и антикоррупция.

Читайте также: Игры Зеленского. Как Украина постепенно рушит отношения с Западом – шесть примеров

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.