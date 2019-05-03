Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
03.05.2019, 12:07

Данилюк сообщил, о чем советники Зеленского говорили с послами ЕС

Данилюк сообщил, о чем советники Зеленского говорили с послами ЕС - Фото
Александр Данилюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По словам советника по международным отношениям, ключевым приоритетом будет восстановление, активизация работы "нормандского формата"

Реклама
Реклама

Советники новоизбранного президента Владимира Зеленского представили в Брюсселе его программу по внешней политике на ближайшее время. Об этом заявил советник президента по международным отношениям, экономики, финансовой и банковской политики Александр Данилюк на брифинге в Брюсселе, сообщает Европравда.

По словам Данилюка, вчера были выступления на комитете по вопросам политики и безопасности, членами которого являются 28 послов стран ЕС.

Реклама

"Мы представили там программу и первые шаги новоизбранного президента Владимира Зеленского. Мы увидели очень высокую заинтересованность, понимание, что президент имеет высокий уровень поддержки. Говорили о том, как активизировать работу в нормандском формате, как отвечать на провокации РФ, в частности, паспортизацию в ОРДЛО", - сказал Данилюк.

Он подчеркнул, что ключевым приоритетом будет восстановление, активизация работы "нормандского формата". По его словам, важна не дата проведения встречи, а наполнение ее содержанием.

Данилюк отметил, что предложение о встрече в Брюсселе поступило от европейской стороны.

По его словам, сегодня еще состоятся встречи с дипломатическими советниками президента Еврокомиссии и президента Европейского совета.

"Для нас это важно, потому что многие реформы, которые начались раньше, должны быть завершены сейчас. Люди, которые работали с Украиной раньше, теперь хотят услышать повестку дня нового президента и его первоочередные шаги", - отметил советник по вопросам правоохранительной и антикоррупционной политики Руслан Рябошапка.

2 мая в Брюсселе советники новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского встретились с представителями Еврокомиссии и послами ЕС.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, Александр Данилюк, руслан рябошапка
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 