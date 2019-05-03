Данилюк сообщил, о чем советники Зеленского говорили с послами ЕС

Александр Данилюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Советники новоизбранного президента Владимира Зеленского представили в Брюсселе его программу по внешней политике на ближайшее время. Об этом заявил советник президента по международным отношениям, экономики, финансовой и банковской политики Александр Данилюк на брифинге в Брюсселе, сообщает Европравда.

По словам Данилюка, вчера были выступления на комитете по вопросам политики и безопасности, членами которого являются 28 послов стран ЕС.

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"Мы представили там программу и первые шаги новоизбранного президента Владимира Зеленского. Мы увидели очень высокую заинтересованность, понимание, что президент имеет высокий уровень поддержки. Говорили о том, как активизировать работу в нормандском формате, как отвечать на провокации РФ, в частности, паспортизацию в ОРДЛО", - сказал Данилюк.

Он подчеркнул, что ключевым приоритетом будет восстановление, активизация работы "нормандского формата". По его словам, важна не дата проведения встречи, а наполнение ее содержанием.

Данилюк отметил, что предложение о встрече в Брюсселе поступило от европейской стороны.

По его словам, сегодня еще состоятся встречи с дипломатическими советниками президента Еврокомиссии и президента Европейского совета.

"Для нас это важно, потому что многие реформы, которые начались раньше, должны быть завершены сейчас. Люди, которые работали с Украиной раньше, теперь хотят услышать повестку дня нового президента и его первоочередные шаги", - отметил советник по вопросам правоохранительной и антикоррупционной политики Руслан Рябошапка.

2 мая в Брюсселе советники новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского встретились с представителями Еврокомиссии и послами ЕС.