Советники Зеленского встретились с послами ЕС в Брюсселе

Фото: twitter.com/kmathernova

В Брюсселе советники новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского 2 мая встретились с представителями Еврокомиссии и послами ЕС. Об этом сообшила заместитель председателя генерального директората Еврокомиссии по политике соседства и расширения Катарина Матернова в Twitter.

"Рада приветствовать советников нового президента Украины Зеленского Александра Данилюка и Руслана Рябошапку по поводу визита в Брюссель, в том числе для встречи с послами ЕС в комитете по вопросам политики и безопасности", - отметила Матернова.

Реклама

Экс-министр финансов Данилюк в команде Зеленского отвечает за международную политику и экономику, Рябошапка - за правоохранительную и антикоррупционную политику.