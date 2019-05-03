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03.05.2019, 08:04

Советники Зеленского встретились с послами ЕС в Брюсселе

Советники Зеленского встретились с послами ЕС в Брюсселе - Фото
Фото: twitter.com/kmathernova

Встреча состоялась вчера, 2 мая

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В Брюсселе советники новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского 2 мая встретились с представителями Еврокомиссии и послами ЕС. Об этом сообшила заместитель председателя генерального директората  Еврокомиссии по политике соседства и расширения Катарина Матернова в Twitter.

"Рада приветствовать советников нового президента Украины Зеленского Александра Данилюка и Руслана Рябошапку по поводу визита в Брюссель, в том числе для встречи с послами ЕС в комитете по вопросам политики и безопасности", - отметила Матернова.

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Экс-министр финансов Данилюк в команде Зеленского отвечает за международную политику и экономику, Рябошапка - за правоохранительную и антикоррупционную политику.

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Теги: Владимир Зеленский, ЕС, Александр Данилюк, встреча, послы, руслан рябошапка
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