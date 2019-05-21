Данилюка рассматривают на должность секретаря СНБО - Богдан

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Кандидатуру бывшего министра финансов Александра Данилюка рассматривают на должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Об этом заявил глава Администрации президента Андрей Богдан в эфире 112.

При этом глава АП дважды оговорился, сказав, что Данилюк претендует на должность "главы СНБО", которую, как известно, занимает президент Украины.

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В ответ на вопрос о том, рекомендовал ли бы он лично Данилюка на пост секретаря СНБО, Богдан сказал: "На мой взгляд, это высокий специалист, который может провести необходимые реформы именно в сфере обороны, в сфере закупок вооружений и в сфере именно менеджерских решений, которые нужны там новые. Мы считаем, что министерство обороны, соответствующий законопроект уже работает на сегодняшний день, и СНБО должен возглавлять не профессиональный военный. Там должны быть менеджеры с достаточным доверием западных партнеров, в уровнем знаний именно относительно материального обеспечения армии, и проведения максимально качественных перемен именно технического обеспечения и обеспечения вооружением".

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский уволил Виктора Муженко с поста начальника Генерального штаба - главнокомандующего ВСУ. Новым главой Генштаба назначен Руслан Хомчак.