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Дату марша достоинства в Крым перенесли из-за пандемии коронавируса – Чубаров

Дату марша достоинства в Крым перенесли из-за пандемии коронавируса – Чубаров - Фото
Рефат Чубаров (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
01.04.2020, 00:10

Дату шестия с территории материковой Украины в Крым перенесли из-за пандемии коронавируса

Шествие в Крым перенесли на неопределенное время из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщил в Facebook глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Штаб международной ненасильственной акции "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства" – организованного шествия с территории материковой Украины на территорию временно оккупированного Российской Федерацией Крыма – объявляет о переносе даты его проведения, ранее назначенной на 3 мая 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмеччается, что новая дата шествия будет определена с учетом эпидемиологической ситуации в Украине.

Чубаров заверил, что штаб продолжит подготовку к акции в режиме удаленного общения и в формате локальных встреч.

  • 22 января сообщалось, что крымские татары планируют массово пересечь админграницу с оккупированным Крымом в пункте пропуска "Чонгар" в качестве акции ненасильственного сопротивления. 
Наталия Медведева
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