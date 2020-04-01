Дату марша достоинства в Крым перенесли из-за пандемии коронавируса – Чубаров

Рефат Чубаров (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Шествие в Крым перенесли на неопределенное время из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщил в Facebook глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Штаб международной ненасильственной акции "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства" – организованного шествия с территории материковой Украины на территорию временно оккупированного Российской Федерацией Крыма – объявляет о переносе даты его проведения, ранее назначенной на 3 мая 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмеччается, что новая дата шествия будет определена с учетом эпидемиологической ситуации в Украине.

Чубаров заверил, что штаб продолжит подготовку к акции в режиме удаленного общения и в формате локальных встреч.

22 января сообщалось, что крымские татары планируют массово пересечь админграницу с оккупированным Крымом в пункте пропуска "Чонгар" в качестве акции ненасильственного сопротивления.