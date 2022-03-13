"Дайте им остановить Россию в небе". Сенатор США призвал передать Украине МиГ-29

Сенатор, основатель группы поддержки Украины в сенате США Роберт Портман призывает передать Украине истребители, включая МиГ-29, поскольку Российская Федерация продолжает усиливать свои воздушные атаки. Об этом он заявил CNN.

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"Мы слышали непосредственно от украинцев, что они очень хотят их получить. Они хотят иметь возможность лучше контролировать небо, это шанс на борьбу", — сказал он.

Портман добавил, что не понимает, почему США колеблются по поводу отправки истребителей после того, как уже отправили другую военную технику, в том числе зенитные ракеты "Stinger": "Самолеты тоже необходимы".

"По мере эскалации украинский народ просит просто о способности защитить себя. Дайте им возможность попытаться остановить некоторое превосходство России с точки зрения военно-воздушных сил", – добавил сенатор.

Ранее республиканцы призвали Байдена передать Украине МиГ-29: "Хватит говорить. Люди умирают".

На прошлой неделе Пентагон заявил, что США выступают против плана Польши по переброске истребителей в Украину через авиабазу США и Германии "в это время".

Члены НАТО выразили обеспокоенность тем, что предоставление истребителей Украине — даже если это будет сделано на двусторонней основе — может быть воспринято Россией как непосредственное участие альянса в войне.

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Валерия Кондратова

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